Яка цибуля корисніша – червона чи біла: ви будете здивовані

Цибуля, один з найпоширеніших овочів у світі, часто використовується в стравах. Існує думка, що червона цибуля є кориснішою для здоров'я, аніж біла. Давайте розглянемо це твердження та обговоримо як корисні, так і шкідливі властивості цибулі.

Про це пише Радіотрек.

Користь цибулі

Антиоксиданти

Цибуля, незалежно від її кольору, містить антиоксиданти, такі як кверцетин і аліцин, які допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами, знижуючи ризик розвитку хронічних захворювань і запалень.

Вітаміни та мінерали

Цибуля містить вітаміни C і B6, а також мінерали, такі як калій і марганець, корисні для підтримки здоров'я шкіри, кісток і серцево-судинної системи.

Поліпшення травлення

Сульфіди, які містяться в цибулі, сприяють полегшенню травлення, стимулюючи вироблення травних ферментів.

Захист серця

Регулярне споживання цибулі пов'язане з поліпшенням стану серцево-судинної системи, включаючи зниження рівня холестерину в крові та артеріального тиску.

Шкідливість цибулі

Запах із рота

Цибуля може призводити до неприємного запаху із рота, який зберігається певний час після споживання.

Алергічні реакції

У деяких людей може виникати алергічна реакція на цибулю, така як висип, свербіж або навіть анафілаксія.

Підвищена кислотність шлунка

Цибуля може підвищувати кислотність шлунка у деяких людей, що може призводити до дискомфорту.

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Червона чи біла цибуля: яка краще?

Обидва види цибулі, незалежно від кольору, мають схожі корисні властивості та відрізняються головним чином смаком. Червона цибуля, зазвичай, має солодший і більш м'який смак, ніж біла, але містить трохи більше антиоксидантів. Однак різниця в кількості антиоксидантів між ними не настільки значуща, щоб один вид був значно корисніший за інший.

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