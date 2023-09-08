ЗС рф атакували Кривий Ріг балістикою: є жертви серед поліцейських (фото)

8 вересня відбувся терористичний ракетний удар росії по місту Кривий Ріг. Цього разу було зруйновано адміністративну будівлю поліції, і, на жаль, вже є повідомлення про загиблого поліцейського.

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Вибух стався у місті під час попереджувальної повітряної тривоги приблизно о 09:05 годині. Повітряні сили оголосили тривогу через загрозу ракетного нападу, повідомляють в офіційному каналі Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Телеграм. На жаль, внаслідок цієї атаки є загиблий та численні постраждалі.

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Станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб.

За інформацією Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ракета влучила в адміністративну будівлю. Унаслідок ракетного удару одна людина загинула, а дев'ятьох поранено, включаючи трьох, яких вдалося врятувати під завалами.

Крім того, у результаті атаки виникла пожежа на території гаражів, яка охопила площу близько 200 квадратних метрів.

Міністерство внутрішніх справ України уточнило, що серед загиблих є поліцейський. Троє осіб, яких вдалося врятувати з-під завалів, також є правоохоронцями, і їхні стани оцінюються як важкі. У міністерстві також підтвердили, що ще шестеро правоохоронців отримали травми різного ступеня тяжкості.

Крім того, постраждали також розташовані поруч житлові будинки, і поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Наразі тривають рятувальні роботи.

Нагадаємо, бійці з CODE 9.2. за одну ніч розбомбили техніки росіян поблизу Бахмута на понад 5 млн доларів.

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