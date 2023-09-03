Сирський показав, як ЗСУ знищують піхоту окупантів під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на одному з найгарячіших напрямів фронту – Бахмутському.

Захисники України показали, як знищують ворожу техніку та піхоту. Про це повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський на каналі у Telegram.

"Працює 22-га ОМБр. Розрахунок БМ-21 "Град" наносить нищівного удару по піхоті противника. Бойова робота триває", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Зазначається, що Сили оборони продовжують рух вперед на Бахмутському напрямку. Українські військові постійно знищують техніку та живу силу росіян.

На відео можна побачити роботу розрахунку БМ-21 "Град", який завдає нищівного удару по піхоті противника. Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці з CODE 9.2. за одну ніч розбомбили техніки росіян поблизу Бахмута на понад 5 млн доларів.

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