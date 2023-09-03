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Война в Украине

Сырский показал, как ВСУ уничтожают пехоту оккупантов под Бахмутом (видео)

Анастасия Крыщук

Сырский показал, как ВСУ уничтожают пехоту оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском.

Защитники Украины показали, как уничтожают вражескую технику и пехоту. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский на канале в Telegram.

"Работает 22-я ОМБр. Расчет БМ-21 "Град" наносит сокрушительный удар по пехоте противника. Боевая работа продолжается", – говорится в сообщении.

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Силы обороны продолжают движение вперед на Бахмутском направлении. Украинские военные постоянно уничтожают технику и живую силу россиян.

На видео можно увидеть работу расчета БМ-21 "Град", который наносит сокрушительный удар по пехоте противника. Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, бойцы из CODE 9.2. за одну ночь разбомбили техники россиян вблизи Бахмута более чем на 5 млн долларов.

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Война в Украине