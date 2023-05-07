Всього один акорд фортепіано допоможе позбавитися жахіть: подробиці

Вчені Женевського університету у Швейцарії винайшли дуже цікаву та ефективну методику практично повного позбавлення від снів. Вона будується на комбінуванні двох простих та доступних кожному підходів.

Як повідомляє SciencAalert, дослідження було проведено минулого року, у ньому взяли участь 36 пацієнтів з діагнозом кошмарний розлад. Вчені запропонували добровольцям переписати свої найчастіші жахіття в позитивному світлі, а потім відтворили звук, пов’язаний із позитивними враженнями під час сну.

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Перший підхід медики називають образною репетиційною терапією (IRT). Пацієнти згадували свої кошмари та переписували їх так, щоб вони закінчувалися добре. В результаті частота та тяжкість снів знижувалася. Інший спосіб (TMR) пропонував асоціювати позитивне завершення жахіття з певним звуком. Його дослідники розглядають як додатковий захід, здатний посилити ефект першого методу.

Щоб оцінити спроможність припущень, було проведено експеримент, де всі учасники контрольної групи отримали один сеанс IRT, а половина ще й асоціювала позитивний розвиток кошмару з певним звуком. Вони використовували спеціальні навушники у вигляді головної пов'язки, яка кожні 10 секунд програвала фортепіанний акорд C69 у ті моменти сну, коли мозкова активність піддослідного вказувала на ймовірний "сеанс жахів".

Позитивні результати було зафіксовано у всіх, хто отримував лікування. Але у випадку з тими, хто використовував TMR, кількість сновидінь, що лякали, фактично звелася до нуля.

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Вчені кажуть, що звукова терапія може розглядатися як спосіб зміни емоційного забарвлення снів.

Дослідження команди науковців було опубліковано в Current Biology.

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