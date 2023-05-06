Прольє світло на втрачені таємниці: ізраїльські вчені створили ШІ, здатний розшифровувати стародавню мову

Ізраїльські науковці змогли створити унікальну програму, яка здатна розшифрувати стародавню аккадську мову, одну з найдавніших писемних систем, яку створили у древній Месопотамії. Вчені з університету Тель-Авіва (TAU) та Університету Аріеля застосували свої знання ассиріології для розуміння складних клинописних текстів. Науковці створили модель штучного інтелекту, яка може перекладати з однієї мови на іншу на рівні середньостатистичного машинного перекладу.

Читайте також: У Румунії чоловік знайшов 1168 монет часів Древнього Риму.

Про це пише Arkeonews.

За допомогою ШІ науковці створили модель, здатну робити якісний переклад з аккадської на англійську. Науковці створили дві версії ШІ-моделі, одна з яких перекладає аккадську мову латиницею, а інша – у кодуванні Юнікод.

Згідно із результами перевірки перекладу штучним інтелектом, модель з латинською транслітерацією отримала 37,47 бала за шкалою Best Bilingual Evaluation Understudy 4 (BLEU4), – це середньостатистичний машинний переклад з однієї мови на іншу. Якщо взяти до уваги, що ШІ робить переклад з мови, яку використовували більше 2000 тисяч років тому, то прорив можна назвати грандіозним. Відтепер з’явилась можливість донести стародавню історію до більш широкого кола людей.

Відео дня

Нагадаємо, ми вже писали про поїдання європейцями мумій в давнину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!