У Румунії чоловік знайшов 1168 монет часів Стародавнього Риму

Знахідка складалась з 1168 срібних монет, яким щонайменше 1700 років. Вчені припускають, що клад був схований під час воєнних конфліктів між Стародавнім Римом та Дакією. Скарб знайшов мешканець Румунії за допомогою металошукача.

Про це пише The Kansas City Star.

Клад знаходився на території повіту Долж. Він складався з 1168 срібних монет часів Стародавнього Риму. Про це повідомив президент ради повіту Долж.

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Як нам відомо, за часів Стародавнього Риму Румунія носила назву Дакія. Вона була населена даками. Суспільство древньої Дакії ділилось на вищий клас священників і знаті та нижчий клас солдатів, ремісників і селян, які працювали на землі.

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Між давніми римлянами і даками панувала ворожнеча. Між народами велись війни, доки у 88 році н.е. римляни не здобули над даками остаточну перемогу, окупувавши землі Дакії та зробивши їхні землі прикордонним регіоном своєї імперії. Як зазначають дані Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Должський повіт відносився до римської Дакії.

Експерт Музею Олтенії, Раду Думітреску, повідомив, що монети, з яких складався скраб, використовувались на території давньої Дакії. Їм щонайменше 1700 років. Дуже ймовірно, їх сховали під час воєнних конфліктів.

Нагадаємо, на Корсиці знайшли тисячі незвичайних артефактів.

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