В Румынии мужчина нашел 1168 монет времен Древнего Рима

Находка состояла из 1168 серебряных монет, которым не менее 1700 лет. Ученые предполагают, что клад был скрыт во время военных конфликтов между Древним Римом и Дакией. Клад нашел житель Румынии с помощью металлоискателя.

Об этом пишет The Kansas City Star.

Клад находился на уездной территории Долж. Он состоял из 1168 серебряных монет времен Древнего Рима. Об этом сообщил глава поселка Долж.

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Как известно, во времена Древнего Рима Румыния носила название Дакия. Она была населена даками. Общество древней Дакии делилось на высший класс священников и знати и низший класс солдат, работавших на земле ремесленников и крестьян.

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Между древними римлянами и даками царила вражда. Между народами велись войны, пока в 88 году н. римляне не одержали окончательную победу над даками, оккупировав земли Дакии и сделав их земли пограничным регионом своей империи. Как отмечают данные Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, Должский уезд относился к римской Дакии.

Эксперт Музея Олтении, Совет Думитреска, сообщил, что монеты, из которых состоял клад использовались на территории древней Дакии. Им не менее 1700 лет. По всей вероятности, их спрятали во время военных конфликтов.

Напомним, на Корсике обнаружили тысячи необычных артефактов.

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