Усім українцям перерахують мінімалку з 1 квітня: до чого готуватись

З 1 квітня мінімальна зарплата в Україні зросте до 8000 гривень. Це найбільше підвищення за період повномасштабної війни. Однак, навіть таке підвищення, на жаль, не зможе повністю компенсувати темпи зростання цін.

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За даними порталу OBOZ.UA, з початку війни, мінімальна зарплата зросла з 6500 грн у січні 2022 року до нинішніх 8000 грн. З урахуванням інфляції, це підвищення вже є кроком у правильному напрямку, але все ж недостатнім для повного компенсування вартості життя.

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Людмила Черенько, завідувачка сектору відділу досліджень якості життя населення в Інституті демографії та соціальних досліджень при НАНУ, зауважує, що умови повномасштабної війни роблять компенсацію інфляції мінімалкою нереалістичною. Однак підвищення мінімальної зарплати може бути позитивним сигналом для ринку праці.

"Чи достатньо цього підвищення? На жаль, ні. Якщо розрахувати за фактичним рівнем прожиткового мінімуму, то мінімальна зарплата має бути майже на 200 грн більшою, ніж планується. Це важливо, оскільки мінімальна зарплата офіційно отримує до 40% працюючих в Україні", – додала вона.

Підвищення мінімалки може бути позитивним сигналом для ринку праці та компенсувати зростання цін. За даними Нацбанку, рівень зростання цін у 2024 році вже врахований у прогнозі підвищення мінімальної зарплати.

OBOZ.UA пише, що підвищення мінімальної зарплати матиме низку наслідків:

Відбудеться перерахунок пенсій: пенсіонери віком від 65 років, які мають необхідний стаж, отримуватимуть 40% мінімальної зарплати, тобто 3200 грн замість 2840 грн.

ФОПи платитимуть ЄСВ з мінімальної зарплати, що становитиме 1760 грн замість 1562 грн.

Деякі дрібні підприємці можуть відчути негативний вплив через збільшення витрат на оплату праці.

Мінімальна зарплата в Україні залишається однією з найнижчих у Європі. В країнах ЄС мінімальна зарплата в кілька разів вища. З часом Україні доведеться відмовлятися від дешевої робочої сили та рівнятися на європейські соцстандарти.

Пропонуємо дізнатися, що змінилося в житті українців з 1 березня 2024 року.

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