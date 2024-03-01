Всем украинцам перечислят минималку с 1 апреля: к чему готовиться

С 1 апреля минимальная зарплата в Украине вырастет до 8000 гривен. Это самое большое повышение за период полномасштабной войны. Однако даже такое повышение, к сожалению, не сможет полностью компенсировать темпы роста цен.

Видео дня

По данным портала OBOZ.UA, с начала войны, минимальная зарплата выросла с 6500 грн в январе 2022 года до нынешних 8000 грн. С учетом инфляции это повышение уже является шагом в правильном направлении, но все же недостаточным для полной компенсации стоимости жизни.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты выросли вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Людмила Черенько, заведующая сектором отдела исследований качества жизни населения в Институте демографии и социальных исследований при НАНУ, отмечает, что условия полномасштабной войны делают компенсацию инфляции минималкой нереалистичной. Однако повышение минимальной зарплаты может являться положительным сигналом для рынка труда.

"Достаточно ли этого повышения? К сожалению, нет. Если рассчитать по фактическому уровню прожиточного минимума, то минимальная зарплата должна быть почти на 200 грн больше, чем планируется. Это важно, поскольку минимальная зарплата официально получает до 40% работающих в Украине", – добавила она.

Повышение минималки может являться положительным сигналом для рынка труда и компенсировать рост цен. По данным Нацбанка, уровень роста цен в 2024 году уже учтен в прогнозе повышения минимальной зарплаты.

OBOZ.UA пишет, что повышение минимальной зарплаты будет иметь ряд последствий:

Состоится перерасчет пенсий: пенсионеры в возрасте от 65 лет, имеющие необходимый стаж, будут получать 40% минимальной зарплаты, то есть 3200 грн вместо 2840 грн.

ФОП будут платить ЕСВ по минимальной зарплате, что составит 1760 грн вместо 1562 грн.

Некоторые мелкие предприниматели могут ощутить негативное влияние из-за увеличения затрат на оплату труда.

Минимальная зарплата в Украине остается одной из самых низких в Европе. В странах ЕС минимальная зарплата в несколько раз выше. Со временем Украине придется отказываться от дешевой рабочей силы и равняться на европейские соцстандарты.

Предлагаем узнать, что изменилось в жизни украинцев с 1 марта 2024 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!