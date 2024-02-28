Пенсии, коммуналка, зарплаты: что изменится для украинцев с 1 марта

В Украине с 1 марта 2024 г. планируется внедрение ряда социальных изменений. В частности, предусмотрена очередная индексация пенсий.

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В правительстве анонсировали, что с 1 марта состоится индексация пенсий. Выплаты будут повышены почти на 8%, в среднем на 322 гривны. Эта индексация коснется более 10 млн пенсионеров.

Более того, с 1 апреля автоматически перечислят пенсионные выплаты 654 тысяч получателей выплат – с учетом обновленного страхового стажа.

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Коммуналка:

Национальный оператор газораспределительных систем "Газмережі" получил лицензию на распределение газа в трех областях Украины:

Черновицкая область

Тисменицкий район Ивано-Франковской области

Коростышевский район Житомирской области

С 1 марта 2024 г. соответствующие филиалы "Газмережі" будут обслуживать потребителей газа в этих областях.

Что изменится для клиентов:

Личные счета останутся неизменными. Платежи за доставку газа нужно будет платить по новым реквизитам, которые будут указаны в новых квитанциях.

Клиенты могут вернуть переплату за доставку газа, которая была перечислена на счета предыдущих операторов (Черновцыгаз, Тисменицагаз, Коростышевгаз). Для этого необходимо подать заявку в территориальный Центр обслуживания клиентов "Газмережі".

Цены на электроэнергию

Согласно сообщению Министерства энергетики Украины, тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей останутся неизменными до конца отопительного сезона, то есть до середины апреля 2024 года. Это значит, что украинцы будут и дальше платить 2,64 грн за кВт/ч.

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что до конца отопительного сезона 2024 пересмотр тарифов не ожидается.

Цены на газ

Большинство украинцев в марте 2024 года будут платить за кубометр газа 7,96 грн. Это тариф "Нефтегаза", который действует до конца отопительного сезона и не изменился.

Приблизительно 3% потребителей покупают газ у других поставщиков по цене от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 включительно, то есть до конца отопительного сезона газ точно не подорожает.

Вторая платежка за газ

С января 2024 года в Украине введена плата за обслуживание внутридомовых газовых сетей (третий платеж за газ). Ее размер зависит от состояния дома и количества квартир в нём и может варьироваться от 40 до 1500 грн.

"Газмережі" (входит в группу "Нафтогаз") опубликовали на своем сайте ориентировочную стоимость обслуживания внутридомовых сетей.

Наименьший счет составит 40,16 грн., а наибольший – около 1,5 тыс. грн.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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