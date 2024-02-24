Пенсии вырастут более чем на 1500 гривен: что известно о мартовской индексации

С 1 марта в Украине пройдет индексация пенсий, в результате чего возрастут выплаты украинцев. Так максимально пенсия увеличится более чем на 1500 гривен.

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Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Леся Забуранная во время телемарафона "Єдині новини". Ожидается индексация пенсий в 7,9%.

Индексация касается пенсионеров, имеющих достаточное количество страхового стажа. Таким образом, максимально выплаты увеличатся на 1577 гривен.

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Кроме этого, важно знать, что это касается именно тех украинцев, которые вышли на пенсию до 2021 года.

"Те, кто вышел с 2021-го по 2023 год – соответственно, индексация будет составлять дополнительных 100 гривен", – сказала Леся Забуранная.

По ее словам, с 1 июля ожидается проведение индексации для отдельных категорий граждан. В частности, государственных служащих, научных работников, представителей органов местного самоуправления.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года пересмотрят размеры пенсий для работающих пенсионеров.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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