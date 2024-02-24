Пенсії зростуть на понад 1500 гривень: що відомо про березневу індексацію

З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій, у результаті чого зростуть виплати українців. Так максимально пенсія збільшиться на понад 1500 гривень.

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Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Забуранна під час телемарафону "Єдині новини". Очікується індексація пенсій у 7,9%.

Індексація стосуватиметься пенсіонерів, які мають достатню кількість страхового стажу. Таким чином максимально виплати збільшаться на 1577 гривень.

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Крім цього, важливо знати, що це стосуватиметься саме тих українців, що вийшли на пенсію до 2021 року.

"Ті, хто вийшли від 2021-го до 2023 року – відповідно, індексація становитиме додаткових 100 гривень", – сказала Леся Забуранна.

З її слів, з 1 липня очікується проведення індексації для окремих категорій громадян. Зокрема, державних службовців, науковців, представників органів місцевого самоврядування.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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