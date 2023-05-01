ЗСУ можуть зайти до Білгородської та Брянської областей: астролог дав прогноз щодо закінчення війни в Україні

Україна у травні 2023 року може влаштувати "сюрприз" Росії. Так, поблизу 5 травня армада дронів полетить на територію країни-агресора, цей "феєрверк" стане переломом у війні та вплине на подальший розвиток подій.

Про це УНІАН заявив астролог Влад Росс. "Період з 5 по 10 травня буде просто феєричним. Варто чекати на вибухи на складах з боєприпасами. Наші військові будуть на території країни-агресора робити несподівані "вилазки". Не дивуйтеся, що наші зайдуть у Білгородську, Брянську області і можуть обрізати постачання зброї на Донбас. Тобто вони візьмуть під контроль російський кордон", – наголосив він.

За словами Росса, у травні будуть передумови закінчення війни в Україні, проте фінальні події відбудуться влітку. Є ймовірність, що російського диктатора Володимира Путіна буде вбито, після чого в Росії відбудеться палацовий переворот. Саме після цього можна буде говорити про повне завершення війни в Україні.

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Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.