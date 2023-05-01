ВСУ могут зайти в Белгородскую и Брянскую области: астролог дал прогноз по окончанию войны в Украине

Украина в мае 2023 года может устроить "сюрприз" России. Так, вблизи 5 мая армада дронов полетит на территорию страны-агрессора, этот "фейерверк" станет переломом в войне и повлияет на дальнейшее развитие событий.

Об этом УНИАН заявил астролог Влад Росси. "Период с 5 по 10 мая будет просто феерическим. Стоит ждать взрывов на складах с боеприпасами. Наши военные будут на территории страны-агрессора делать неожиданные "вылазки". Не удивляйтесь, что наши зайдут в Белгородскую, Брянскую области и могут обрезать поставки оружия на Донбасс. То есть они возьмут под контроль российскую границу", – подчеркнул он.

По словам Росса, в мае будут предпосылки окончания войны в Украине, однако финальные события произойдут летом. Есть вероятность, что российский диктатор Владимир Путин будет убит, после чего в России произойдет дворцовый переворот. Именно после этого можно будет говорить о полном завершении войны Украине.

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Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.