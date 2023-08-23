ЗСУ однією гранатою знищили склад БК окупантів (ефектне відео)

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, для цього використовуються безпілотники.

Воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша однією гранатою, скинутої з дрона, знищили ворожий склад боєкомплекту. Про це повідомили на каналі Генштабу ЗСУ у Telegram.

"Ефектне видовище! Однією гранатою знищили склад БК окупантів! 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як українські військові скидають гранату, від чого стається потужний вибух. На наступних кадрах видно, що вибух залишив по собі велику вирву у землі.

Точний час та місце знищення російського складу БК не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу Бахмута на Донеччині мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину.

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