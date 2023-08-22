Штурмовики на ходу знищили російську БМП під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують вести запеклі бої на різних ділянках фронту. Зокрема, знищують техніку окупантів поблизу Бахмута на Донеччині.

Мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину. Відео ліквідації оприлюднили у Telegram-каналі бригади.

"Третя штурмова на ходу знищила російську БМП під Бахмутом! Броньована машина піхоти окупантів рухалась в напрямку передової лінії, коли її виявили аеророзвідники. Координати було негайно передано мінометникам бригади", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Півтора року чекали на ЗСУ": воїни 47 ОМБр зайшли в Роботине (відео)

Відео дня

Зазначається, що розрахунок 120-мм міномета влучно відпрацював по БМП росіян. Під удар потрапила також жива сила окупантів.

На відео можна побачити, як після початку руху БМП, відбувається удар. Унаслідок влучання видно дим, інший снаряд влучив поряд з БМП.

Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 17 серпня українські бійці збили два військових гелікоптери росіян Ка-52 "Алігатор". Один з яких "приземлили" бійці 47-го окремої механізованої бригади біля Роботиного, інший – на Бахмутському напрямку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!