Військові показали нове яскраве відео збиття російського гелікоптера Ка-52 поблизу Роботиного

17 серпня бійці Сил оборони України збили одразу дві військових гелікоптерів росіян Ка-52 "Алігатор". Один з них "приземлили" бійці 47-го окремої механізованої бригади біля Роботиного на Запорізькому напрямку, інший – на Бахмутському напрямку.

Момент збиття ворожого гвинтокрила поблизу Роботиного потрапив на відео.

На кадрах можна побачити, як у небі летять два гелікоптери росіян, в один з них влучають з ПЗРК. Пілот катапультується, а гвинтокрил падає на землю та вибухає. Другий гелікоптер швидко відлітає.

Відео дня

Читайте також: Бійці 30 ОМБр показали ефектне відео знищення авіаційною бомбою КП окупантів

На другому відео можна побачити місце падіння вертольота та те, як російські бойовики евакуюють пілота, який встиг катапультуватися.

Нагадаємо, зранку 17 серпня українські військові повідомили, що було збито два ворожих гелікоптери Ка-52 "Алігатор", вартість одного становить близько 16 млн доларів. На Запоріжжі гелікоптер росіян збили бійці 47-ї бригади "Маґура" зі шведського ПЗРК RBS-70.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!