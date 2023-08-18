Военные показали новое яркое видео сбития российского вертолета Ка-52 вблизи Роботиного

17 августа бойцы Сил обороны Украины сбили сразу два военных вертолетов россиян Ка-52 "Аллигатор". Один из них "приземлили" бойцы 47-й отдельной механизированной бригады возле Роботиного на Запорожском направлении, другой – на Бахмутском направлении.

Момент сбития вражеского вертолета вблизи Роботиного попал на видео.

На кадрах можно увидеть, как в небе летят два вертолета россиян, в один из них попадают из ПЗРК. Пилот катапультируется, а вертолет падает на землю и взрывается. Второй вертолет быстро улетает.

Видео дня

Читайте также: Бойцы 30 ОМБр показали эффектное видео уничтожение авиационной бомбой КП оккупантов

На втором видео можно увидеть место падения вертолета и то, как российские боевики эвакуируют пилота, который успел катапультироваться.

Напомним, утром 17 августа украинские военные сообщили, что были сбиты два вражеских вертолета Ка-52 "Аллигатор", стоимость одного составляет около 16 млн долларов. В Запорожье вертолет россиян сбили бойцы 47-й бригады "Магура" из шведского ПЗРК RBS-70.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!