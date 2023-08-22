''Півтора року чекали на ЗСУ'': воїни 47 ОМБр зайшли в Роботине (відео)

Бійці 47 окремої механізованої бригади зайшли в село Роботине, що на Мелітопольському напрямку. Військові відразу організували евакуацію мирних жителів.

Про це повідомили в пресслужбі 47 бригади. Зазначили, що через два місяці запеклих боїв бійці прорвали багатоешелоновану лінію оборони ворога за підтримки інших підрозділів Сил оборони

"Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку", – розповіли місцеві жителі.

У бригаді зазначили, що "танком" вони назвали американську БМП Бредлі, яка витримує підриви на мінах та прямі влучання ворожої артилерії.

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Крім цього, українські військові організували евакуацію мирних жителів через те, що "ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі". Тоді як медики 47 ОМБр оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним.

У бригаді обіцяють опублікували кадри з села Роботине згодом задля безпеки воїнів. Додали, що бої продовжуються, а ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, 17 серпня українські бійці збили дві військових гелікоптерів росіян Ка-52 "Алігатор". Один з яких "приземлили" бійці 47-го окремої механізованої бригади біля Роботиного, інший – на Бахмутському напрямку.

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