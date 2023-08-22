''Полтора года ждали ВСУ'': воины 47 ОМБр зашли в Работино (видео)

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады зашли в село Работино, что на Мелитопольском направлении. Военные сразу организовали эвакуацию мирных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе 47 бригады. Отметили, что через два месяца упорных боев бойцы прорвали многоэшелонированную линию обороны врага при поддержке других подразделений Сил обороны

"Полтора года ждали ВСУ. Мы похватали вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая те пакеты, потому что жизнь – самая ценная. А потом эти ребята из 47 бригады вывезли нас на танке", – рассказали местные жители.

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В бригаде отметили, что "танком" они назвали американскую БМП Брэдли, выдерживающую подрывы на минах и прямые попадания вражеской артиллерии.

Кроме этого, украинские военные организовали эвакуацию мирных жителей из-за того, что "враг цинично продолжает стирать село с лица земли". В то время как медики 47 ОМБр осмотрели гражданских и дали возможность позвонить родным.

В бригаде обещают опубликовали кадры из села Роботино впоследствии в целях безопасности воинов. Добавили, что бои продолжаются, а ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, 17 августа украинские бойцы сбили два военных вертолетов россиян Ка-52 "Аллигатор". Один из которых "приземлили" бойцы 47-й отдельной механизированной бригады у Роботиного, другой – на Бахмутском направлении.

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