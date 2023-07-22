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Війна в Україні

ЗСУ під Бахмутом поранили депутата держдуми рф Бородая (фото, відео)

Анастасія Крищук

ЗСУ під Бахмутом поранили депутата держдуми рф Бородая (фото, відео)

Депутат держдуми рф та військовий злочинець Олександр Бородай потрапив під обстріл ЗСУ у районі Бахмута на Донеччині. Про це стало відомо у суботу, 22 липня.

Світлини та відео з пораненим Бородаєм оприлюднили у соцмережах. Окупант потрапив під танковий обстріл.

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За попередніми даними, автомобіль з Бородаєм пересувався на південному фланзі. Саме туди завдали удару ЗСУ з танка, з відстані 3 км.

Уламки пошкодили автомобіль поранення зазнали два офіцери окупаційної бригади. Бородай втратив телефон, але не загинув сам.

Додамо, у 2014 році Бородай разом з іншим військовим злочинцем Гіркіним керував російськими формуваннями у Донецьку.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що на росії затримали колишнього керівника громадського руху "Новоросія" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, який був агентом ФСБ РФ, а останнім часом часто критикував російську владу за провал на війні в Україні.

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Війна в Україні