ЗСУ під Бахмутом поранили депутата держдуми рф Бородая (фото, відео)

Депутат держдуми рф та військовий злочинець Олександр Бородай потрапив під обстріл ЗСУ у районі Бахмута на Донеччині. Про це стало відомо у суботу, 22 липня.

Світлини та відео з пораненим Бородаєм оприлюднили у соцмережах. Окупант потрапив під танковий обстріл.

Читайте також: Московський суд ухвалив рішення арештувати терориста Гіркіна

За попередніми даними, автомобіль з Бородаєм пересувався на південному фланзі. Саме туди завдали удару ЗСУ з танка, з відстані 3 км.

Уламки пошкодили автомобіль поранення зазнали два офіцери окупаційної бригади. Бородай втратив телефон, але не загинув сам.

Відео дня

Додамо, у 2014 році Бородай разом з іншим військовим злочинцем Гіркіним керував російськими формуваннями у Донецьку.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що на росії затримали колишнього керівника громадського руху "Новоросія" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, який був агентом ФСБ РФ, а останнім часом часто критикував російську владу за провал на війні в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!