ВСУ под Бахмутом ранили депутата госдумы рф Бородая (фото, видео)

Депутат госдумы рф и военный преступник Александр Бородай попал под обстрел ВСУ в районе Бахмута Донецкой области. Об этом стало известно в субботу, 22 июля.

Фотографии и видео с раненым Бородаем обнародовали в соцсетях. Оккупант попал под танковый обстрел.

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По предварительным данным, автомобиль с Бородаем передвигался на южном фланге. Именно туда нанесли удар ВСУ с танка, с расстояния 3 км.

Обломки повредили автомобиль ранения получили два офицера оккупационной бригады. Бородай потерял телефон, но сам не погиб.

Видео дня

Добавим, что в 2014 году Бородай вместе с другим военным преступником Гиркиным руководил российскими формированиями в Донецке.

Напомним, 21 июля стало известно, что на россии задержали бывшего руководителя общественного движения "Новороссия" Игоря Гиркина-Стрелкова, который был агентом ФСБ РФ, а в последнее время часто критиковал российские власти за провал на войне в Украине.

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