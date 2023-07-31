ЗСУ перетворили російський танк на брухт дроном-камікадзе (ефектне відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта ліквідували російський танк.

Для цього захисники України використали дрон-камікадзе. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"Маленькі витівки аеророзвідки стали дорослішими. Далі буде", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Поблизу Бахмуту бійці Нацгвардії яскраво "мінуснули" ворожий танк (відео)

На відео можна побачити, як російський танк стоїть на позиції в очікуванні, а навколо нього пересуваються окупанти. На наступних кадрах видно запуск дрона-камікадзе та влучний удар безпілотника.

Відео дня

Точний час та місце знищення російського танка не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше аеророзвідка знешкодила авто з росіянами. У момент підльоту дрона російський боєць намагався зняти роботу українського безпілотника.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!