Поблизу Бахмуту бійці Нацгвардії яскраво 'мінуснули' ворожий танк (відео)

Бійці Національної гвардії на східному напрямку фронту підірвали ворожий танк. Це відбулося неподалік Бахмуту.

Кадрами знищення ворожої техніки поділилися у Національній гвардії. Аеророзвідка зафіксувала російський танк та влучним скидом "відірвала йому башту", аби він більше не міг їздити українськими землями.

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"Аеророзвідники 27-ої Печерської бригади Нацгвардії на бахмутському напрямку влучними пострілами знищили російський танк", – прокоментували це відео у Національній гвардії.

Пропонуємо дізнатися, як аеророзвідка знешкодила авто з росіянами. У момент підльоту дрона російський боєць намагався зняти роботу українського безпілотника. Проте це відео він уже нікому не зможе показати.

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