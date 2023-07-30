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Війна в Україні

Поблизу Бахмуту бійці Нацгвардії яскраво "мінуснули" ворожий танк (відео)

Билім Олена

Поблизу Бахмуту бійці Нацгвардії яскраво 'мінуснули' ворожий танк (відео)

Бійці Національної гвардії на східному напрямку фронту підірвали ворожий танк. Це відбулося неподалік Бахмуту.

Кадрами знищення ворожої техніки поділилися у Національній гвардії. Аеророзвідка зафіксувала російський танк та влучним скидом "відірвала йому башту", аби він більше не міг їздити українськими землями.

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"Аеророзвідники 27-ої Печерської бригади Нацгвардії на бахмутському напрямку влучними пострілами знищили російський танк", – прокоментували це відео у Національній гвардії.

Пропонуємо дізнатися, як аеророзвідка знешкодила авто з росіянами. У момент підльоту дрона російський боєць намагався зняти роботу українського безпілотника. Проте це відео він уже нікому не зможе показати.

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