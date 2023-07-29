Диверсанти підірвали склад з боєприпасами у Криму – ГУР (відео)

У тимчасово окупованому Севастополі вибухнув склад з боєприпасами поблизу Козачої бухти. Це сталося у п'ятницю, 28 липня, ввечері.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, вибух влаштували диверсанти. Про це повідомили на каналі відомства у Telegram.

Зазначається, що вибух стався близько 22:00. Зокрема, свідки кажуть, що пролунали два вибухи.

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"Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції", – йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що у районі Козачої бухти у Севастополі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.

"Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів", – вказали у розвідці.

Нагадаємо, вдень 28 червня у місті Таганрог у Ростовській області стався вибух. російське Міноборони заявило, що по місту "прилетіло" переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200.

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