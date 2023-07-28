У Донецьку стався ''приліт'' по будівлі ''МВС ДНР'' (фото та відео)

В окупованому Донецьку 28 липня стався потужний вибух. Місцеві мешканці повідомили, що з усіх куточків міста видно, як стовп диму здіймається в небо з території, де розміщується будівля так званого міністерства внутрішніх справ "ДНР".

У російських пабліках пишуть, що місто зазнало ударів з боку ЗСУ.

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"Унаслідок обстрілу частково пошкоджено будівлю МВС ДНР", – йдеться у повідомленнях росіян.

Також зазначається, що відбувся "приліт" поблизу Центральної клінічної міської лікарні №1 ім. Вишневського.

Нагадаємо, вдень 28 червня у місті Таганрог у Ростовській області стався вибух. російське Міноборони заявило, що по місту "прилетіло" переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200.

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