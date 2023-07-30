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Война в Украине

Вблизи Бахмута бойцы Нацгвардии ярко "минуснули" вражеский танк (видео)

Былим Елена

Вблизи Бахмута бойцы Нацгвардии ярко 'минуснули' вражеский танк (видео)

Бойцы Национальной гвардии на восточном направлении фронта взорвали вражеский танк. Это произошло недалеко от Бахмута.

Кадрами уничтожения вражеской техники разделились в Национальной гвардии. Аэроразведка зафиксировала российский танк и точным сбросом "оторвала ему башню", чтобы он больше не мог ездить по украинским землям.

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"Аэроразведчики 27-й Печерской бригады Нацгвардии на бахмутском направлении точными выстрелами уничтожили российский танк", – прокомментировали это видео в Национальной гвардии.

Предлагаем узнать, как аэроразведка обезвредила авто с россиянами. В момент подлета дрона российский боец пытался снять работу украинского беспилотника. Однако это видео он уже никому не сможет показать.

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