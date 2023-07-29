Встретились напоследок: украинский дрон уничтожил снимавшего его на телефон оккупанта (видео)

Российский боец пытался снять на телефон работу украинского беспилотника. Однако это видео он уже никому не сможет показать. Дрон метко попал в автомобиль, в котором ехали военные РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Telegram. В частности, в ВСУ показали видео со "встречей" оккупантов и украинского беспилотника.

Взрывная встреча Украинского дрона и российского оккупанта. Итого к победе, говорилось в сообщении.

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В свою очередь на видео видно, как беспилотник приближается к вражескому автомобилю с военными Российской Федерации. Дрон показал момент, как за секунду до попадания российский боец снимал работу беспилотника на камеру телефона. Однако это видео он уже никому не сможет показать.

Видео дня

Напомним, по сообщению министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова спецназовцы Службы безопасности Украины на одном из направлений фронта ликвидировали российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепок", стоимость которой составляет десятки миллионов долларов. Это они смогли сделать с помощью FPV-дрона "Пегас".

Также бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ликвидировали зенитно-ракетный комплекс врага "Стрела-10" на Бахмутском направлении.

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