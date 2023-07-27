Бойцы СБУ FPV-дроном 'минунули' российский ТОС 'Солнцепек' за десятки миллионов долларов (видео)

Спецназовцы Службы безопасности Украины на одном из направлений фронта ликвидировали российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек", стоимость которой составляет десятки миллионов долларов.

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, вражеский ТОС был найден и уничтожен FPV-дроном "Пегас".

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"Украинский FPV-дрон превратил российский Солнцепек в кучу металлолома. Это результат мощной работы спецназовцев СБУ беспилотником Пегас, который приобрели в пределах Армии дронов за средства компании Everstake", — написал министр.

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Федоров добавил, что "Солнцепеком" россияне обстреливают наши территории: "Выстрел способен уничтожать все - от бронированной техники до объектов инфраструктуры".

Напомним, ранее на Бахмутском направлении бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ликвидировали зенитно-ракетный комплекс врага "Стрела-10".

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