Бійці СБУ FPV-дроном 'мінуснули' російський ТОС 'Солнцепьок' за десятки мільйонів доларів (відео)

Спецпризначенці Служби безпеки України на одному з напрямків фронту ліквідували російську важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепьок", вартість якої становить десятки мільйонів доларів.

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, ворожий ТОС був знайдений та знищений FPV-дроном "Пегас".

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"Український FPV-дрон перетворив російський Солнцепьок на купу брухту. Це — результат потужної роботи спецпризначенців СБУ безпілотником Пегас, який придбали в межах Армії дронів за кошти компанії Everstake", – написав міністр.

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Федоров додав, що "Солнцепьоком" росіяни обстрілюють наші території: "Постріл здатний знищувати все — від броньованої техніки до об'єктів інфраструктури".

Нагадаємо, раніше на Бахмутському напрямку бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ліквідували зенітно-ракетний комплекс ворога "Стріла-10".

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