ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52 разом з екіпажем біля Авдіївки

У вівторок 7 лютого українські військові знищили російський ударний гелікоптер Ка-52. Це сталося на Авдіївському напрямку.

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Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram.

"На Таврійському напрямку спалили ворожого "Алігатора", – сказав Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що російський борт знищили бійці одного з механізованих підрозділів в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Російська техніка була уражена разом з екіпажем за допомогою ПЗРК.

Зі слів Тарнавського, окупанти основні наступальні зусилля зосередили на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках.

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Втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

За минулу добу 7 лютого ЗСУ ліквідували 409 російських військових і 34 одиниці техніки ворога, без урахування БПЛА. Зокрема:

сім танків;

11 бойових бронемашин;

чотири артсистеми;

вертоліт;

шість автомобілів;

п'ять одиниць спецтехніки.

Крім цього, ЗСУ уразили склад боєприпасів і один важливий об'єкт противника. Також було нейтралізовано чи знижено 178 дронів різних типів.

Своєю чергою Збройні сили Російської Федерації за добу завдали 56 авіаударів, провели 64 штурми та вчинили 919 артобстрілів.

"Пишаюся незламністю наших воїнів", – додав Тарнавський.

Нагадаємо, морпіхи Білинського показали бадьоре відео знищення російської техніки – зенітно-ракетного комплексу "Стріла" та самохідної гаубиці "Мста-С".

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