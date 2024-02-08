ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 вместе с экипажем возле Авдеевки
Во вторник 7 февраля украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Это произошло на Авдеевском направлении.
Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram.
"На Таврическом направлении сожгли вражеского "Аллигатора", – сказал Александр Тарнавский.
Он отметил, что российский борт уничтожили бойцы одного из механизированных подразделений в операционной зоне ОВСУ "Таврия". Российская техника была поражена вместе с экипажем с помощью ПЗРК.
По словам Тарнавского, оккупанты основные наступательные усилия сосредоточили на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях.
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Потери ВС РФ на Таврическом направлении
За минувшие сутки 7 февраля ВСУ ликвидировали 409 российских военных и 34 единиц техники врага, без учета БПЛА. В частности:
- семь танков;
- 11 боевых бронемашин;
- четыре артсистемы;
- вертолет;
- шесть автомобилей;
- пять единиц спецтехники
Кроме того, ВСУ поразили состав боеприпасов и один важный объект противника. Также было нейтрализовано или снижено 178 дронов разных типов.
В свою очередь Вооруженные силы Российской Федерации за сутки нанесли 56 авиаударов, провели 64 штурма и совершили 919 артобстрелов.
"Горжусь несгибаемостью наших воинов", – добавил Тарнавский.
Напомним, морпехи Билинского показали бодрое видео уничтожение российской техники – зенитно-ракетного комплекса "Стрела" и самоходной гаубицы "Мста-С".
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