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Другий Спас-2023: як на свято приготувати найсмачніші яблука у клярі

Билім Олена

Другий Спас-2023: як на свято приготувати найсмачніші яблука у клярі

Яблука в клярі – це смачний і простий десерт, який можна приготувати вдома за лічені хвилини. Це ідеальний десерт для свята або просто для того, щоб порадувати себе і свою сім'ю.

Готувати яблука у клярі доволі просто. Цей рецепт не вимагає значних витрат на продукти.

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Складові:

  • Молоко – 150 мл
  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор – 1 ст.л.
  • Розпушувач – 0,5 ч.л.
  • Борошно - 120 г
  • Мелена кориця – 0,5 ч.л.
  • Яблуко – 3-4 шт.
  • Олія - 70 мл

Як готувати:

  1. Тепле молоко, цукор та яйце з'єднайте в одній глибокій мисці. За допомогою віночка або міксера збийте масу до однорідності. Якщо любите аромат ванілі, додайте чайну ложку ванільного цукру чи краплю есенції.
  2. У молочно-яєчну суміш всипте просіяне борошно і розпушувач. Розмішуючи вінчиком, з'єднайте інгредієнти.
  3. Кляр повинен за консистенцією нагадувати густу сметану.
  4. Яблука промийте та зніміть шкірку. Виріжте серцевину та наріжте кільцями, присипте меленою корицею.
  5. Сковороду поставте на середній вогонь й додайте олії.
  6. Кільця з яблук занурте у кляр і викладіть на сковороду. Зменште вогонь й обсмажуйте яблука до золотистого кольору з двох сторін. Потім перекладіть їх на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.

Смачного!

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