Утричі більша за гору Еверест: до Землі наближається величезна комета

Астрономи заявили, що комета, яка втричі більша за гору Еверест, вибухнула в космосі й наближається до Землі. Вона не буде стикатися з поверхнею нашою планети, однак її можна буде побачити неозброєним оком.

Як повідомляє Daily Mail, найближчої точки до нашої планети космічний об'єкт досягне 21 квітня 2024 року.

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Космічний камінь, який отримав назву 12P/Понс-Брукс, відомий як кріовулканічна комета або холодний вулкан. Він має тверде ядро ​​з орієнтовним діаметром 30 км й складається з льоду, пилу та газів, які діють трохи подібно до карбонізації в пляшці з газованим напоєм.

Це тому, що при нагріванні сонцем тиск усередині цієї кріомагми продовжує зростати, поки азот і чадний газ не вибухнуть і не викинуть крижані уламки через великі тріщини в оболонці ядра.

Видання пише, що космічний камінь, який отримав назву 12P/Понс-Брукс, відомий як кріовулканічна комета або холодний вулкан. Вперше його виявили 12 липня 1812 року.

Зазначається, що підковоподібна форма каменю нагадує космічний корабель "Тисячолітній сокіл" із "Зоряних війн".

"Хоча Понс-Брукс буде найближче до Землі у квітні 2024 року, прогнозується, що він досягне величини +4, тому його можна буде побачити неозброєним оком також у травні та червні 2024 року", – пише видання.

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

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