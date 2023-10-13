Через зіткнення двох гігантських планет у космосі з'явився ''пончик'' (фото)

Дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Вчені заявляють, що в результаті може народитися нова планета та її супутники.

Як повідомляє NewScientist, у зірковій системі за 1800 світлових років від нас, судячи з результатів спостереження, сталося катастрофічне зіткнення двох гігантських планет, які в результаті згоріли, залишивши по собі вогняний "пончик".

Зазначається, що таке явище було зафіксовано вперше.

Читайте також: Супутник двічі показав як виглядає сонячне затемнення з орбіти Землі (відео)

Це вперше, коли ми бачимо подібне явище та його наслідки у тому вигляді, в якому воно відбулося.

Ще в 2021 році астрономи помітили дивну подію, коли схожа на сонце зірка, названа ASASSN-21qj, потьмяніла на 95%. Коли Метью Кенворті з Лейденського університету в Нідерландах та його колеги проаналізували попередні спостереження цієї зірки, вони виявили, що за три роки до затемнення її яскравість подвоїлася.

На їхню думку, причиною цього подвоєння і наступного затемнення було зіткнення двох гігантських планет і вибух, в результаті якого на місці планет утворився диск з нагрітого пилу і газу, що обертається по орбіті і закриває зірку через багато років після вибуху.

Науковець Метью Кенворті зауважив: "Ми перебрали цілу низку можливих ідей. Одна з них, яка, здається, відповідає всім наявним у нас даним, — це зіткнення двох крижаних гігантів. Це перший випадок, який ми спостерігаємо".

Він додав, що кожна з планет мала б масу в кілька десятків разів більшу масу Землі, порівнянну з масою Нептуна, і оберталася б навколо зірки на відстані, подібній до відстані Юпітера навколо нашого Сонця. Зіткнувшись, вони розбилися б у пилюку, повністю перетворившись на розплавлену масу, залишивши по собі гігантську кулю кремнеземної пари, приблизно в сім разів ширшу від нашого Сонця.

Читайте також: Сонячне затемнення "вогняне кільце": де та коли можна побачити

"Поблизу спостерігач побачив би яскраво-червоне сяюче зіткнення, в якому каміння та уламки вилітали б із твердих ядер планет", — додав Кенворті.

Розпечений до неймовірних температур і маючи білий колір залишок згорів би в центрі цієї кулі, зрештою сформувавши тороподібне кільце, що обертається навколо зірки. Воно приблизно вдвічі менше, ніж можна було б очікувати. Це змусило дослідників припустити, що планети були багаті на водяну пару — крижані гігантські планети, такі як Нептун і Уран. За кілька тисяч років залишки можуть зрештою сконденсуватися на нову планету, оточену кількома супутниками.

Як дві планети зіткнулися – незрозуміло. Можливо, їх орбіти були порушені пролітаючою зіркою або іншою планетою, перш ніж вони врізалися одна в одну, вивільнивши в одну мить енергію, еквівалентну енергії невеликої зірки, що горить протягом двох років.

Раніше вчені заявили, що на поверхні Сонця з’явилася гігантська діра.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!