Из-за столкновения двух гигантских планет в космосе появился ''пончик'' (фото)

Две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. Ученые заявляют, что в результате может появиться новая планета и ее спутники.

Как сообщает NewScientist, в звездной системе за 1800 световых лет от нас, судя по результатам наблюдения, произошло катастрофическое столкновение двух гигантских планет, которые в результате сгорели, оставив после себя огненный "пончик".

Отмечается, что такое явление было впервые зафиксировано.

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Это впервые, когда мы видим подобное явление и его последствия в том виде, в каком оно произошло.

Еще в 2021 году астрономы заметили странное событие, когда похожая на солнце звезда, названная ASASSN-21qj, померкла на 95%. Когда Мэтью Кенворти из Лейденского университета в Нидерландах и его коллеги проанализировали предварительные наблюдения этой звезды, они обнаружили, что за три года до затмения ее яркость удвоилась.

По их мнению, причиной этого удвоения и последующего затемнения было столкновение двух гигантских планет и взрыв, в результате которого на месте планет образовался диск из нагретой пыли и вращающегося по орбите газа и закрывающего звезду спустя много лет после взрыва.

Ученый Мэтью Кенворти отметил: "Мы перебрали целый ряд возможных идей. Одна из них, которая, кажется, отвечает всем имеющимся у нас данным — это столкновение двух ледяных гигантов. Это первый случай, который мы наблюдаем".

Он добавил, что каждая из планет имела бы массу в несколько десятков раз большую массу Земли, сравнимую с массой Нептуна, и вращалась бы вокруг звезды на расстоянии, подобном расстоянию Юпитера вокруг нашего Солнца. Столкнувшись, они разбились бы в пыль, полностью превратившись в расплавленную массу, оставив после себя гигантский шар кремнеземного пара, примерно в семь раз шире нашего Солнца.

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"Вблизи наблюдатель увидел бы ярко-красное сияющее столкновение, в котором камни и обломки вылетали бы из твердых ядер планет", — добавил Кенворти.

Раскаленный до невероятных температур и имея белый цвет остаток сгорел бы в центре этого шара, в конце концов сформировав вращающееся вокруг звезды торообразное кольцо. Оно примерно вдвое меньше, чем можно было бы ожидать. Это заставило исследователей предположить, что планеты были богаты водяным паром — ледяные гигантские планеты, такие как Нептун и Уран. За несколько тысяч лет остатки могут наконец сконденсироваться на новую планету, окруженную несколькими спутниками.

Как две планеты столкнулись – непонятно. Возможно, их орбиты были нарушены пролетающей звездой или другой планетой, прежде чем они врезались друг в друга, высвободив в мгновение ока энергию, эквивалентную энергии небольшой звезды, горящей в течение двух лет.

Ранее учёные заявили, что на поверхности Солнца появилась гигантская дыра.

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