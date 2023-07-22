Вулкан енергії: названо три ''вибухонебезпечні'' знаки зодіаку

Якщо одні люди – вулкани енергії, то інші цінують тишу та спокій. За словами астрологів, саме розташування зірок має вирішальний вплив на поведінку. Так, три знаки зодіаку мають дуже запальний характер.

Овен

Овен – не майстер спілкування, тому якщо щось йому не подобається, говорить про це прямо. Уродженці знаку дають волю емоціям, якщо їхні почуття зачеплені – суперечки з ними можуть доводити людей до сліз. Овни швидко "спалахують" і в такі моменти зовсім не думають про інших. Вони можуть наговорити багато образливих слів, про які потім шкодуватимуть.

Діва

Діва – справжній вулкан енергії. Уродженці знаку надзвичайно допитливі та мають багато інтересів. Вони вміло розподіляють завдання та все роблять у термін, що робить їх ідеальними керівниками. Однак є один мінус – Діви звикли все ретельно планувати, і якщо щось іде не так, вони впадають в істерику та зриваються на всіх, хто потрапить під руку.

Відео дня

Стрілець

Стрільці дуже допитливі, тому напевно виберуть професію, яка буде їхньою пристрастю. Інакше вони швидко втомляться та впадуть у меланхолію. Уродженці знаку люблять все нове і здаються дуже доброзичливими, проте вони дуже швидко вибухають через дрібниці та можуть влаштувати скандал на рівному місці.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.