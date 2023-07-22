Вулкан энергии: названы три самых ''взрывоопасных'' знака зодиака

Если одни люди – вулканы энергии, то другие ценят тишину и покой. По словам астрологов, именно расположение звезд имеет решающее влияние на поведение. Так, три знака зодиака обладают очень вспыльчивым характером.

Овен

Овен – не мастер общения, поэтому, если что-то ему не нравится, говорит об это прямо. Уроженцы знака дают волю эмоциям, если их чувства задеты – споры с ними могут доводить людей до слез. Овны быстро "вспыхивают" и в такие моменты совершенно не думают о других. Они могут наговорить много обидных слов, о которых потом будут сожалеть.

Дева

Дева – настоящий вулкан энергии. Уроженцы знака чрезвычайно любопытны и имеют много интересов. Они умело распределяют задачи и все делают в срок, что делает их идеальными руководителями. Однако есть один минус – Девы привыкли все тщательно планировать, и если что-то идет не так, они впадают в истерику и срываются на всех, кто попадет под руку.

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Стрелец

Стрельцы очень любознательны, поэтому наверняка выберут профессию, которая будет их страстью. В противном случае они быстро устанут и впадут в меланхолию. Уроженцы знака любят все новое и кажутся очень дружелюбными, однако они очень быстро разражаются из-за мелочей и могут устроить скандал на ровном месте.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.