Ви будете шоковані: вчені відкрили правду про Туринську плащаницю

Вважається, що тіло Христа після смерті загорнули в Туринську плащаницю. Вчені проводили радіовуглецевий аналіз тканини, виявили справжній її вік та відкрили таємницю релігійної реліквії.

Туринська плащаниця – чи не найвідоміша релігійна реліквія у світі. Вона представляє з себе великий фрагмент льону, в який, як стверджують віряни, було загорнене тіло Ісуса Христа. Особливої цікавості плащаниці надає ледь помітне зображення обличчя Ісуса, доповнене терновим вінком і плямами, які дехто вважає кров'ю.

Про це пише IFLScience.

Першим власником плащаниці вважається Жоффруа де Шарне, лицар-тамплієр у 1354 році. Через 35 років вона була виставлена на загальний огляд. Єпископ Труа назвав її "хитро намальованою" фальшивкою.

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Попри це, багато Пап Римських вірили у справжність реліквії та до 2015 року здійснювали до неї паломництва.

Вчені провели радіовуглецевий аналіз плащаниці та визначили, що її вік коливається між 1260 і 1390 роками нашої ери.

В той же час про плащаницю з'явився перші запис, в тому числі слова єпископа Труа про те, що це підробка.

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Науковці також намагались встановити автентичність плащаниці за допомогою візерунків на тканині. Зрештою, вони виявили, що жодна з форм розп’яття не збігається із ними.

Тож наразі все свідчить про те, що Туринська плащаниця – це всього лише підробка часів середньовіччя.

Нагадаємо, археологи знайшли виноробню 11 століття.

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