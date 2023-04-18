Археологи знайшли виноробню 11 століття в Італії: чим вона унікальна

Проводячи розкопки на руїнах вілли Квінтіліїв біля Риму археологи знайшли велику імператорську виноробню часів давнього Риму. Як стверджують археологи, виноробню побудували у 2 столітті н.е.

Про це пише The Guardian.

Вілла Квінтіліів розташована на площі до 24 гектарів. Вона знаходиться на Аппієвій дорозі, що на південному сході від Риму. На території вілли розташовувались театр, арена для перегонів на колісницях та розкішний банний комплекс, оздоблений мармуром.

Вілла стала ще цікавішою після того, як на її території знайшли величезну розкішну виноробню.

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Як виглядала виноробня

На території виноробні розташовувались розкішні їдальні з фонтанами, в яких замість води текло вино. Крім того, були мармурові майданчики, де раби топтали ногами свіжі фрукти.

Виноробня розташовувались у місці, де жили надзвичайно багаті люди.

"Вілла Квінтіліїв була дивовижним міні-містом, доповненим розкішною виноробнею для самого імператора, щоб потурати своїм вакхічним тенденціям", – сказав археолог доктор Емлін Додд та експерт зі стародавнього виробництва вина.

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