Як зробити засіб проти пилу, щоб він ще довго не осідав на поверхнях

Боротьба з пилом є вічною проблемою для багатьох. Регулярне витирання пилу, тільки для того, щоб він знову з'явився на поверхні в нашому домі, може набридати. Але чи є спосіб, який допоможе позбутись цієї проблеми назавжди?

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Хоча це, можливо, неможливо, але є один засіб, який може значно полегшити боротьбу з пилом. Його можна приготувати самостійно з доступних компонентів, а потім насолоджуватись його ефективністю.

Для того, щоб створити цей дивовижний засіб, вам знадобиться лише склянка кип'яченої води та ковпачок кондиціонера для волосся.

Кондиціонер повністю змішується з водою, після чого суміш можна перелити в пляшку з розпилювачем і використовувати. Просто нанесіть спрей на поверхню, яку ви хочете очистити, і ретельно відполіруйте її безворсовою ганчіркою.

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В результаті ви отримаєте красивий блиск і сповільните повторне осідання пилу на цій поверхні.

Раніше ми писали про ще один цікавий лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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