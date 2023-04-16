Как сделать средство против пыли, чтобы он еще долго не оседал на поверхностях

Борьба с пылью является вечной проблемой для многих. Регулярное вытирание пыли, только для того, чтобы она снова появилась на поверхности в нашем доме, может надоедать. Но есть ли способ, который поможет избавиться от этой проблемы навсегда?

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Хотя это, возможно, невозможно, но есть одно средство, которое может значительно облегчить борьбу с пылью. Его можно приготовить самостоятельно из доступных компонентов, а затем наслаждаться его эффективностью.

Для того чтобы создать это удивительное средство, вам понадобится только стакан кипяченой воды и колпачок кондиционера для волос.

Кондиционер полностью смешивается с водой, после чего смесь можно перелить в бутылку с распылителем и использовать. Просто нанесите спрей на поверхность, которую вы хотите очистить, и тщательно отполируйте ее безворсовой тряпкой.

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В результате вы получите красивый блеск и замедлите повторное оседание пыли на этой поверхности.

Раньше мы писали об еще одном интересном лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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