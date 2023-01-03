Вимкніть ці два налаштування телефону: вони розряджають батарею без вашого відома

Користуватися смартфоном щодня і в будь-який час доби стало справжньою необхідністю. Дуже часто люди використовують його надміру як в професійному житті, так і особистому.

Зрештою, це може вплинути на продуктивність і термін служби акумулятора. Однак є кілька трюків, які дозволяють зберегти його, продовжуючи користуватися телефоном. Про це повідомляє Sante Plus Mag.

Якщо ви хвилюєтеся про стан акумулятора смартфона, подумайте про перевірку цих двох параметрів.

Які дві функції треба контролювати, щоб зберегти батарею смартфона

Ми накопичуємо на своєму телефоні чимало різних програм, які сповільнюють роботу телефону. Проте це не єдина причина, яка може негативно вплинути на продуктивність і час автономної роботи пристрою. Два параметри, на які необхідно звернути увагу, оскільки вони розряджають телефон без вашого відома. Як виправити це?

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1. Вимкніть автоматичне оновлення додатків на смартфоні

Автоматичне оновлення програм може вплинути на час автономної роботи вашого смартфона. У цьому випадку та для його збереження доцільно вимкнути оновлення програм. Щоб досягти цього на Android, виконайте такі дії:

Відкрийте програму Google Play Store, потім клацніть піктограму свого профілю, розташовану в самому верхньому правому куті.

Відкриється вікно, в якому виберіть "Налаштування".

Потім натисніть "Параметри мережі", потім "Автоматично оновлювати програми", виберіть "Не оновлювати програми автоматично", а потім натисніть "ОК".

Після активації цієї опції ви повинні вручну запустити оновлення різних програм. Для цього вам потрібно буде знову відкрити програму Google Play Store, натиснути значок свого профілю та вибрати "Керувати програмами та пристроєм".

Відтоді для програм відображається повідомлення "Доступне оновлення", і вам потрібно буде лише натиснути "Оновити".

Таку ж функцію можна увімкнути і на iOS.

2. Оптимізуйте заряд акумулятора смартфона, очистивши кеш сервісів Google

Сервіси Google Play споживають багато енергії. Хоча вони представлені як одна програма, вони піклуються про керування всіма програмами та службами Google, пов’язаними з належним функціонуванням Android.

У цьому випадку рекомендується видалити кеш Google Play Store. Для цього виконайте такі дії:

Перейдіть у програму "Налаштування" на своєму пристрої.

Натисніть "Програми та сповіщення", а потім "Інформація про програму" або "Показати всі програми".

Виберіть "Сервіси Google Play", потім "Сховище" та "Очистити кеш".

Нарешті натисніть "Зберігання", а потім "Очистити кеш".

Забезпечивши краще керування цими двома параметрами на своєму смартфоні, ви зможете зберегти термін служби акумулятора телефону.

Нагадаємо, що з часом будь-який телефон може почати "гальмувати" та працювати значно повільніше. Така проблема виникає як в Android, так і iPhone.

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