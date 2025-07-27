Виплати родинам полеглих: чи мають право на грошову компенсацію повнолітні діти

Повнолітні діти загиблого військовослужбовця також мають право на отримання одноразової грошової компенсації. Важливо, що це право зберігається незалежно від того, чи вже отримували виплати інші члени родини.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA". Родичі військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час виконання бойових завдань, можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу (ОГД).

Нещодавно до юристів звернулася повнолітня донька загиблого воїна з питанням про її право на отримання цієї виплати.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що вона має законне право на ОГД і може скористатися ним протягом трьох років після смерті батька, тобто до березня 2026 року.

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Що робити, якщо виплати вже отримали інші

Юрист Владислав Дерій звернув увагу, що навіть у разі, коли інші члени родини вже отримали одноразову грошову допомогу, це не позбавляє повнолітню дитину права на свою частку.

Він пояснив, що у такій ситуації можна звернутися до суду з вимогою про перерозподіл коштів.

Якщо ж у вас відмовлять, юрист радить оскаржувати це рішення через судові інстанції.

Раніше ми розповідали, у яких випадках можуть відмовити у виплатах родичам загиблих військових.

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