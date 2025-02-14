Чи зросте мінімальна зарплата в Україні у 2025 році

Наразі мінімальна зарплата в Україні залишається замороженою відповідно до соціальних стандартів 2024 року. Востаннє її підвищили 1 квітня 2024 року до 8 000 гривень на місяць (48 гривень за годину), і з 1 січня 2025 року змін не відбулося.

Проте у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає поступове зростання мінімальної зарплати протягом року. Відповідно до документа, запропоновані такі етапи підвищення:

з 1 квітня – до 9 100 гривень (55 гривень на годину);

з 1 липня – до 10 100 гривень (61 гривня на годину);

з 1 жовтня – до 11 184 гривень (68 гривень на годину).

Про це пише 24 tv.ua.

Крім цього, законопроєкт передбачає зростання прожиткового мінімуму та мінімальних пенсій. Наразі мінімальна пенсія становить 2 361 гривню, а після запланованих змін її розмір зросте:

з 1 квітня – до 3 407 гривень;

з 1 липня – до 4 808 гривень;

з 1 жовтня – понад 7 000 гривень.

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Як зміни вплинуть на податки

Збільшення мінімальної зарплати вплине на податкові зобов’язання, зокрема для фізичних осіб-підприємців. Від 1 квітня сума єдиного соціального внеску (ЄСВ) для ФОП становитиме 1 760 гривень.

Щодо заробітної плати, то після сплати податків українці отримують меншу суму. Із зарплати утримується податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір, який зріс із 1,5% до 5%.

До змін "чиста" мінімальна зарплата становила:

з січня по березень – 5 715,50 гривень,

з квітня – 6 440 гривень.

Після підвищення військового збору загальне податкове навантаження зросло до 23%, тому тепер працівники, які отримують мінімальну зарплату, мають на руки 6 160 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на скільки зростуть пенсії після індексації.

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