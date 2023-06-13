Вирівняє тон та покращить шкіру: китайська маска краси з меду, крохмалю та солі

Китайські красуні використовують простий, але ефективний суперзасіб для шкіри. Так вони досягають рівного тону та зменшення пігментних плям.

Маску для обличчя вони роблять самостійно, використовуючи тільки три інгредієнти. Це крохмаль, мед та сіль, пише Ukr.Media.

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Які інгредієнти потрібні для маски:

1 чайна ложка рідкого меду,

1 чайна ложка крохмалю,

1 чайна ложка морської солі (або йодованої солі).

Для початку змішайте мед з крохмалем, аби колір суміші мав білуватий колір. Подрібніть морську сіль, або візьміть йодовану та додайте чайну ложку до утвореної маси.

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Для надто чутливої шкіри або дуже сухої рекомендується додавати ще 1 ложку молока.

Після цього маска вважається готовою і її можна наносити на обличчя у кілька шарів. Використати потрібно все за один раз. Тримайте на обличчі 25 хвилин, а потім змийте теплою водою.

Якщо у вас виникли дивні відчуття (пощипування, печіння, біль), то одразу змивайте та не чекайте.

Такі прості кроки допоможуть підтягнути шкіру обличчя, приховати пігментні плями. Обличчя буде сяяти, а шкіра стане гладкою.

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