Внески до Пенсійного фонду: які суми від зарплати втрачають українці

Українці зобов'язані сплачувати страхові внески зі своєї заробітної плати. Це є основою для формування пенсії.

Для цього необхідно здійснювати відповідні платежі. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

З 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 000 гривень. До травня 2025 року цей показник не змінився.

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Це значення використовується для розрахунку розмірів виплат і внесків, зокрема мінімального страхового внеску. Він складає 22% від мінімальної заробітної плати.

Для того, щоб один повний місяць було зараховано до страхового стажу, сума добровільного внеску повинна бути не меншою за мінімальний страховий внесок.

Тобто, для зарахування одного місяця стажу з квітня 2024 року необхідно сплатити не менше 1 760 гривень.

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