Українці можуть повернути пенсію за роки простою: що потрібно знати

Українці, які протягом кількох років не отримували пенсійні виплати – наприклад, через виїзд за кордон у зв’язку з евакуацією, – можуть поновити нарахування, звернувшись до Пенсійного фонду України (ПФУ) із відповідною заявою та пакетом документів. Частину заборгованості повернуть одноразово – за останні 12 місяців, а решту виплат буде нараховано поступово щомісяця, але не більше ніж за попередні три роки.

Про це поінформувало Головне управління ПФУ в Донецькій області. Унаслідок повномасштабної війни мільйони громадян були змушені покинути свої домівки й виїхати за кордон.

Серед них і чимало пенсіонерів, які втратили доступ до виплат. У Пенсійному фонді наголошують: українці, які перебувають за межами держави тимчасово, мають законне право поновити отримання пенсії навіть після тривалої перерви. Водночас важливо враховувати кілька обов’язкових умов.

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Згідно з чинним законодавством, повернення невиплаченої пенсії можливе лише у випадках, коли її невиплата сталася не з вини держави, а самого пенсіонера. Тобто, якщо людина не зверталася по виплати самостійно, змінила місце проживання або була евакуйована, але не мала перешкод з боку державних органів — вона має право на відновлення виплат.

Водночас слід враховувати: повернення пенсії за попередні роки не означає повну компенсацію за весь пропущений період. Максимальний термін, за який можна отримати пенсію "заднім числом", — це три роки від моменту подання заяви до Пенсійного фонду. Наприклад, якщо пенсія не виплачувалася з 2020 року, а звернення надійшло у 2025-му, то компенсація буде лише за останні три роки.

Механізм повернення боргу чітко визначено:

одноразово виплачують суму не більше ніж за 12 місяців;

решту суми — ще за 24 місяці — нараховують щомісяця рівними частинами, при цьому розмір кожної не перевищує звичайну місячну пенсію.

Наприклад, якщо людина не отримувала пенсійні виплати протягом двох років і на сьогодні її щомісячна пенсія становить 5 000 грн, то одноразово їй можуть компенсувати 60 000 грн (за перший рік). Іншу частину – ще 60 000 грн – виплачуватимуть протягом наступного року рівними щомісячними платежами по 5 000 грн.

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Щоб поновити виплати, потрібно:

звернутися до найближчого підрозділу Пенсійного фонду України (це можна зробити як особисто, так і онлайн, або через уповноважену особу);

подати заяву про поновлення пенсійних нарахувань;

надати пакет документів, які підтверджують право на пенсію (паспорт, ІПН, пенсійне посвідчення тощо);

виконати умови, визначені Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

На сьогодні понад 3,7 мільйона українських пенсіонерів – це приблизно 36,2% від усіх отримувачів – живуть на пенсію, яка не перевищує 4 000 грн на місяць. Найвищий середній розмір пенсії зафіксовано в Києві – близько 8 708 грн, а найнижчий – у Тернопільській області, де він становить лише 4 930 грн.

Раніше ми розповідали, чи підлягають пенсії оподаткуванню та скільки доведеться віддавати державі.

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