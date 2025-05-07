Украинцы могут вернуть пенсию за годы простоя: что нужно знать

Украинцы, которые в течение нескольких лет не получали пенсионные выплаты – например, из-за выезда за границу в связи с эвакуацией – могут возобновить начисления, обратившись в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с соответствующим заявлением и пакетом документов. Часть задолженности вернут единовременно – за последние 12 месяцев, а остальные выплаты будут начислены постепенно ежемесячно, но не более чем за предыдущие три года.

Об этом сообщило Главное управление ПФУ в Донецкой области. В результате полномасштабной войны миллионы граждан были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу.

Среди них и немало пенсионеров, потерявших доступ к выплатам. В Пенсионном фонде подчеркивают: находящиеся за пределами государства украинцы имеют законное право возобновить получение пенсии даже после длительного перерыва. В то же время важно учитывать несколько обязательных условий.

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Согласно действующему законодательству возврат невыплаченной пенсии возможен только в случаях, когда ее невыплата произошла не по вине государства, а самого пенсионера. То есть, если человек не обращался за выплатой самостоятельно, сменил место жительства или был эвакуирован, но не имел препятствий со стороны государственных органов — он имеет право на возобновление выплат.

В то же время следует учитывать: возврат пенсии за предыдущие годы не означает полной компенсации за весь пропущенный период. Максимальный срок, за который можно получить пенсию задним числом, — это три года с момента подачи заявления в Пенсионный фонд. К примеру, если пенсия не выплачивалась с 2020 года, а обращение поступило в 2025-м, то компенсация будет только за последние три года.

Механизм возврата долга четко определен:

единовременно выплачивают сумму не более чем за 12 месяцев;

остальную сумму — еще за 24 месяца — начисляют ежемесячно равными частями, при этом размер каждой не превышает обычную месячную пенсию.

Например, если человек не получал пенсионные выплаты в течение двух лет и на сегодняшний день его ежемесячная пенсия составляет 5 000 грн, то единовременно ему могут компенсировать 60 000 грн (за первый год). Другую часть – еще 60 000 грн – будут выплачивать в течение следующего года равными ежемесячными платежами по 5 000 грн.

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Чтобы возобновить выплаты, нужно:

обратиться в ближайшее подразделение Пенсионного фонда Украины (это можно сделать как лично, так и онлайн или через уполномоченное лицо);

подать заявление о возобновлении пенсионных начислений;

предоставить пакет документов, подтверждающих право на пенсию (паспорт, ИНН, пенсионное удостоверение и т.п.);

выполнить условия, определенные Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Сегодня более 3,7 миллиона украинских пенсионеров – это примерно 36,2% от всех получателей – живут на пенсию, которая не превышает 4 000 грн в месяц. Самый высокий средний размер пенсии зафиксирован в Киеве – около 8 708 грн, а самый низкий – в Тернопольской области, где он составляет всего 4 930 грн.

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